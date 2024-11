POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Paderborn-Wewer (ots) - (ea) Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag, 09. November, 14.20, und Montag, 11. November, 08.00 Uhr, in der Joachim-Bieling-Straße in Paderborn-Wewer in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der Einbrecher betrat das Grundstück über den Garten und schlug eine Hintertür ein, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die ...

mehr