Polizei Düren

POL-DN: Alleinunfall mit schwerverletzter Frau

Jülich (ots)

Am Samstagabend, um 21:20 Uhr, befuhr eine 43jährige Frau aus Jülich mit ihrem PKW die L 136 aus Aldenhoven kommend in Richtung Jülich. Ihr folgte seit Ortsausgang Aldenhoven ein PKW-Fahrer als Zeuge und späterer Ersthelfer. Nach seinen Angaben fuhr die Frau sehr unsicher. Hinter dem Ortsausgang Aldenhoven kollidierte ihr PKW mit der rechtsseitigen Leitplanke. Trotz eines entstanden Schadens am Reifen und an der Leitplanke fuhr die Dame weiter. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr in Höhe Jülich-Bourheim kam sie erneute unvermittelt von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem am Wegesrand stehenden Baum. Dabei wurde Jülicherin schwer verletzt und am PKW entstand ein Totalschaden. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde das polizeiliche Unfallaufnahme-Team NRW angefordert. Zwischen 21:20 Uhr und 02:00 Uhr blieb die L 136 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ermittlungen ergaben, dass die Dame nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und dass sie vermutlich unter Medikamenten bzw. Alkoholeinwirkung stand. Entsprechende Maßnahmen und Anzeigen wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell