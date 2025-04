Polizei Düren

POL-DN: Nach Unfall weggefahren

Jülich (ots)

Am Donnerstagmittag (17.04.2025) kam es in Jülich zu einem Unfall zwischen einer 71-jährigen Fußgängerin und einem 88-jährigen Pkw-Fahrer. Nach dem Unfall entfernte sich der 88-Jährige von der Unfallstelle.

Gegen 11:05 Uhr beabsichtigte der Senior von der Poststraße kommend nach rechts auf die Große Rurstraße abzubiegen. Hierbei stieß er mit der 71-Jährigen zusammen, die, ihr Fahrrad schiebend, die Große Rurstraße in Richtung Theodor-Körner-Straße an der dortigen Fußgängerfurt überquerte. Durch den Zusammenstoß kam die 71-Jährige aus Jülich zu Fall und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter über die Große Rurstraße in Richtung Walramplatz und konnte im Rahmen der Fahndung an der Wohnanschrift angetroffen werden. Die 71-Jährige wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht.

