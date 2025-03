POL-S: Stadt und Polizei Stuttgart geben bekannt: Warnung vor Betrugsmasche: Unbekannte bekleben Parkscheinautomaten mit falschen QR-Codes - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Stuttgart

Unbekannte haben an der Hohe Straße echte QR-Bezahlcode an Parkscheinautomaten mit betrügerischen QR-Codes überklebt. Ein 46 Jahre alter Mann wollte am Mittwoch (12.03.2025) gegen 10.30 Uhr sein Parkticket mit seinem Handy bezahlen und scannte hierfür den QR-Code an einem Parkscheinautomaten. Er wurde auf eine Webseite weitergeleitet und aufgefordert seine Kreditkartendaten anzugeben. Kurz darauf erhielt er eine Nachricht, dass ihm rund 120 Euro von seinem Konto abgebucht wurden. Der Mann alarmierte daraufhin die Polizei, die im Bereich des Hospitalviertels noch fünf weitere Parkscheinautomaten feststellten, bei denen offenbar der richtige QR-Bezahlcode mit einem falschen QR-Code überklebt war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

Präventionshinweise:

Die Stadt Stuttgart weist darauf hin, dass der Bezahlvorgang nie über QR-Code-Aufkleber gestartet werden sollte, sondern immer direkt über die jeweiligen Park-Apps. Diese sind zuvor über zuverlässige Quellen wie dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen.

Seit 15. Januar 2025 können Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum der Landeshauptstadt auch per Mobiltelefon bezahlt werden. Dafür kooperiert die die Stadt mit smartparking, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. Dort stehen mehrere Apps zur digitalen Bezahlung der Parkgebühren zur Verfügung: EasyPark, mobilet, Yellowbrick/flowbird, Paybyphone, Parkster, PARCO. Weitere Informationen sind auf der städtischen Webseite abrufbar: https://www.stuttgart.de/parken

