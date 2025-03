Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen anlässlich der europaweiten Schwerpunktkontrollwoche zur Gurtanlegepflicht

Stuttgart- Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (13.03.2025) Verkehrskontrollen anlässlich der europaweiten Schwerpunktkontrollwoche zur Gurtanlegepflicht durchgeführt und dabei ihr Augenmerk auf nicht angelegte Gurte gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 08.00 Uhr und 09.45 Uhr den Verkehr in der Heilbronner Straße. Insgesamt stellten die Beamten 34 Ordnungswidrigkeiten und 11 Straftaten fest. Darunter waren 24 verbotswidrige Nutzungen von Mobiltelefonen, zehn Gurtverstöße, sieben unerlaubte Aufenthalte, zwei Fahren ohne Fahrerlaubnis, eine Urkundenfälschung und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Es wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 4.000 Euro erhoben, die anderen Betroffenen sehen nun einem entsprechenden Bußgeld beziehungsweise einer Strafanzeige entgegen.

