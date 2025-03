Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bei Kontrolle verbotenen Schlagstock gefunden

Zittau (ots)

10.03.2025 / 02:15 Uhr / Zittau

Während einer mobilen Grenzkontrolle am 10. März 2025 stoppten Bundespolizisten gegen 02:15 Uhr in der Friedensstraße in Zittau einen tschechischen PKW.

Während der Kontrolle nahmen die Polizisten Cannabisgeruch im Fahrzeug war. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bei dem 20-jährigen Tschechen reagierte positiv. Bei einer PKW-Durchsuchung fanden die Polizisten im Handschuhfach einen griffbereit liegenden verbotenen Teleskopschlagstock. Da der Fahrzeugführer nicht berechtigt ist, diesen zu führen, wurde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eine Anzeige gefertigt.

Die weitere Bearbeitung und die Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde durch die Landespolizei übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell