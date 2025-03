BPOLI EBB: Uneinsichtigen Mann von Bahnhofsgelände geführt

Zittau (ots) - Die Bundespolizei stellte am 1. März 2025 am Grenzübergang auf der B 178n bei Zittau im Rahmen ihrer mobilen Grenzkontrollen einen verbotenen Teleskopschlagstock sicher, den ein polnischer Autofahrer griffbereit in seinem PKW liegen hatte. Der 45-jährige Mann reiste aus Polen kommend ein und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Rückfragen bitte an: ...

