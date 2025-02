Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Grenzkontrolle: Autofahrer hatte verbotenen Schlagstock griffbereit dabei

Zittau (ots)

27.02.2025 / 18:45 Uhr / Zittau

Bundespolizisten kontrollierten am 27. Februar 2025 am Grenzübergang in der Zittauer Chopinstraße um 18:45 Uhr einen deutschen Autofahrer, der gerade aus Polen kommend einreiste und in der Türablage griffbereit einen verbotenen Teleskopschlagstock liegen hatte. Diesen musste der 32-Jährige abgeben und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150,00 Euro zahlen. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

