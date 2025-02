BPOLI EBB: Wieder Einbruchsversuch im Zittauer Bahnhof

Zittau (ots) - 25.02.2025 / 09:40 Uhr / Zittau Unbekannte Täter haben in den letzten Tagen versucht, an mehreren Stellen in Räumlichkeiten des Zittauer Bahnhofsgebäudes einzudringen und eine Geldkassette zu stehlen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn InfraGO AG informierten die Bundespolizei über Aufbruchsspuren durch Hebelwerkzeuge an den Türen zum Reisezentrum und zu einem Lagerraum sowie an der Geldkassette der ...

