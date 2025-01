POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Freitag, 03.01.2025, 12.00 Uhr - Montag, 06.01.2025, 11.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Morgen nach Veröffentlichung der Pressemitteilung hinsichtlich des Diebstahls der Kupferfallrohre an einer Kirche in der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg ging bei der Polizeistation Nörten-Hardenberg ein wertvoller ...

mehr