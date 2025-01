Uslar (ots) - Uslar, (go), Amselweg, Parkplatz Ärztehaus, zwischen Sonntag, dem 05.01.2025, 12:00 Uhr und Montag, dem 06.01.2025, 14:30 Uhr. Bisher unbekannte Täter zerkratzten den Lack an der Heckklappe eines geparkten PKW einer 51- jährigen aus Uslar. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

