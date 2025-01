Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Eine Person nach Kollision leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Konrad-Adenauer-Damm, Montag, 06.01.2025, 07.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Verkehrsunfall kam es am vergangenen Montagmorgen in Northeim. Ein 57-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw den Konrad-Adenauer-Damm in Richtung Einbecker Landstraße und wollte nach rechts in die Braunschweiger Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine 24-jährige Frau, die mit ihrem E-Scooter einen dortigen Fußgängerüberweg überfuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 24-jährige Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein Göttinger Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2300,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell