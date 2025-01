Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, Kreisstraße 648, Ippensen in Richtung Greene. Zeit: Montag, 06. Januar 2025, 09:15 Uhr. Eine 18-jährige Northeimerin befuhr mit ihrem FORD Transit, Farbe weiß, die Kreisstraße 648 von Ippensen kommend in Richtung Greene und ihr kam ein weißer Transporter, auch in Farbe weiß, entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es dann zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge, wobei die Außenspiegel sich touchierten und Sachschaden beim Ford Transit entstand. Der angerichtete Sachschaden am Ford wurde auf 1000.- Euro geschätzt. Der Fahrer vom entgegenkommenden weißen Transporter entfernte sich unerlaubt, es wurden von ihm keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Aber auch an den nun flüchtigen Unfallbeteiligten ergeht hiermit der Hinweis, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden, um das Unfallgeschehen aufzuklären.

