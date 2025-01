Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ergänzende Meldung zu 5943782 - Mehrere Kupferfallrohre entwendet - Täter ermittelt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Freitag, 03.01.2025, 12.00 Uhr - Montag, 06.01.2025, 11.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Morgen nach Veröffentlichung der Pressemitteilung hinsichtlich des Diebstahls der Kupferfallrohre an einer Kirche in der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg ging bei der Polizeistation Nörten-Hardenberg ein wertvoller Hinweis aus der Bevölkerung ein. Eine Funkstreifenwagenbesatzung suchte anschließend die Wohnanschrift des 62-jährigen Mannes aus Nörten-Hardenberg auf. Vor Ort konnten die Beamten die Kupferfallrohre unter Büschen versteckt vorfinden und sicherstellen. Die Tat gab der 62-jährige Mann zu.

