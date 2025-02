Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Einbruchsversuche am Bahnhof

Zittau (ots)

25.02.2025 / 09:40 Uhr / Zittau

Unbekannte Täter haben in den letzten Tagen versucht, an mehreren Stellen in Räumlichkeiten des Zittauer Bahnhofsgebäudes einzudringen und eine Geldkassette zu stehlen.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn InfraGO AG informierten die Bundespolizei über Aufbruchsspuren durch Hebelwerkzeuge an den Türen zum Reisezentrum und zu einem Lagerraum sowie an der Geldkassette der Toilettenräume. Beamte dokumentierten am Vormittag die Schäden und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls sowie wegen Sachbeschädigung ein. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bittet um etwaige Hinweise zu Tat und Tätern unter 03586 / 76020. Zu einem Diebstahl ist es nicht gekommen. Über die Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

