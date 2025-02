Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Erst festgenommen - dann freigelassen

Sohland / Spree (ots)

09.02.2025 / 10:00 Uhr / Sohland a.d. Spree

Bundespolizisten kontrollierten am 9. Februar 2025 gegen 10:00 Uhr in Sohland a.d. Spree einen PKW mit Berliner Kennzeichen. Am Steuer saß ein 38-jähriger Georgier. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass er 2022 durch das Amtsgericht Wuppertal wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe von 1.200,00 Euro verurteilt worden war. Da von diesem Betrag noch 870,00 Euro offen waren, wurde er von der Staatsanwaltschaft Wuppertal per Haftbefehl gesucht.

Der Mann beglich die offene Summe vor Ort und entging einer 29-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell