Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann bedroht Mädchen mit Schreckschusspistole

Bautzen (ots)

07.02.2025 / 20:45 Uhr / Bautzen

Am Abend des 7. Februar 2025 hat ein offensichtlich alkoholisierter Mann am Bahnhof in Bautzen zwei Mädchen mit einer scharfen Schreckschusswaffe bedroht und verfolgt.

Gegen 20:45 Uhr kam es auf dem Bahnsteig zu diesem Zwischenfall. Bei dem Mann handelt es sich um einen 45-jährigen Deutschen, der die 14 und 17 Jahre alten deutschen Jugendlichen mit vorgehaltener Waffe bedrohte. Die Mädchen flüchteten vor ihm über die Gleise in Richtung Güterbahnhof und meldeten sich kurze Zeit später beim unweit des Bahnhofs gelegenen Polizeirevier. Landespolizisten stellten kurze Zeit später den Tatverdächtigen am Bahnhof und übergaben ihn der Bundespolizei. Er war alkoholisiert und brach plötzlich zusammen, war aber bei Bewusstsein. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Er hatte zuvor die Tatwaffe in der Bahnunterführung versteckt. Sie wurde von Beamten gefunden und sichergestellt.

Zu den Hintergründen der Tat können noch keine Angaben gemacht werden. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann soll einen kleinen Waffenschein besitzen. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt nun wegen der Bedrohung und der waffenrechtlichen Verstöße. Sie bittet Zeugen, die Angaben zu Tat und Tätern machen können, sich unter 03586 / 76020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell