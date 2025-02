BPOLI EBB: Drogenfahrt in Schlangenlinien

Mittelherwigsdorf + Sohland / Spree (ots) - 01.02.2025 / 10:45 + 11:20 Uhr / Mittelherwigsdorf 02.02.2025 / 21:30 Uhr / Sohland a.d. Spree Am vergangenen Wochenende gerieten ein Bahnviadukt und mehrere Bahnhaltepunkte in der Oberlausitz ins Visier von Vandalen und Schmierfinken. Am Vormittag des 1. Februar 2025 kontrollierten Bundespolizisten den Bahnhaltepunkt in Mittelherwigsdorf und stellten fest, dass unbekannte ...

mehr