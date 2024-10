Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: LKW kommt auf L39 von Fahrbahn ab- Information über Vollsperrung im Laufe des Tages zur Fahrzeugbergung

Güstrow/ Dummerstorf (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L39 Höhe des Polizeizentrums in Waldeck. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger Deutscher mit einem LKW samt Sattelauflieger die L39 aus Richtung Dummerstorf kommend in Fahrtrichtung Rostock als er aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe des Polizeizentrums Waldeck nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 37-Jährige verletzte sich durch den Verkehrsunfall leicht und wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik nach Rostock verbracht. Zum Zwecke der Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung muss die L39 im Laufe des Tages an der Unfallstelle voll gesperrt werden. Angaben zum Sachschaden liegen gegenwärtig noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell