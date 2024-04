POL-NK: Saarlandpokalspiel FC Hertha Wiesbach - 1. FC Saarbrücken

Illingen (ots) - Am Mittwoch, dem 24.04.2024, kommt es um ca. 17:45 Uhr an der Einmündung Saarbrücker Straße / Ottweiler Straße in Uchtelfangen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Als der PKW-Fahrer die Polizei zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme alarmiert, flüchtet der Fahrer des Kleinkraftrades zu Fuß von der Örtlichkeit in ...

