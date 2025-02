Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleusung auf der BAB 4 gestoppt

Uhyst (ots)

08.02.2025 / 23:10 Uhr / Uhyst

Die Bundespolizei hat am 8. Februar 2025 auf der Autobahn 4 auf Höhe Uhyst um 23:10 Uhr einen tadschikischen Schleuser aufgegriffen. Der 35-jährige Mann war mit zwei Landsmännern (41 und 46 Jahre) in einem in Polen zugelassenen Opel Zafira in Richtung Dresden unterwegs. Die Drei besitzen zwar gültige Reisepässe, aber ungültige litauische Aufenthaltstitel. Sie seien auf dem Weg nach Berlin, um sich die Stadt anzusehen.

Die Beamten brachten die Tadschiken zur Dienststelle, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise, wegen des unerlaubten Aufenthaltes sowie wegen des Einschleusens von Ausländern ein, und wiesen sie nach Polen zurück.

