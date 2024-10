POL-NE: Alleinunfall auf der B9

Neuss (ots) - Am Dienstag (8.10.) wurde gegen 07:30 Uhr offenbar ein am Sperberweg in Neuss-Grimlinghausen geparkter PKW beschädigt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen touchierte ein Lastwagen beim Rangieren möglicherweise das Fahrzeug. Der LKW-Führer bemerkte später einen Schaden an seinem Fahrzeug und meldete sich bei der Polizei. Diese konnte den betreffenden PKW am Sperberweg jedoch nicht mehr antreffen. ...

mehr