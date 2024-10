POL-NE: Geparkter PKW beschädigt: Polizei sucht Fahrzeughalter

Neuss (ots) - Am Samstag (19.10.), gegen 07:23 Uhr, hörte eine Zeugin an der Straße "Meertal" in Neuss verdächtige Geräusche. Sie konnte beobachten, wie eine unbekannte Person über ein Dach in ein Wohnmobil einstieg. Sie rief die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort eine Person in dem Wohnmobil feststellen und sprachen diese aus dem Wohnmobil. Dabei handelte es sich um einen 18-jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz. Nach ersten Erkenntnissen brach er ...

