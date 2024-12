POL-EL: Meppen - Seat Arona an der Haselünner Straße beschädigt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am 29. November, in der Zeit von 9.40 Uhr bis 10.10 Uhr, wurde auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in Papenburg, Am Stadtpark ein dort geparkter, grauer VW Multivan beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, ...

mehr