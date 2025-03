Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Betrugsstraften in Millionenhöhe: Zwei Tatverdächtige in Haft

Stuttgart / - Göppingen / - Löchgau (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (12.03.2025) zwei Männer im Alter von 24 und 30 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, sich seit Mitte 2023 an Betrugsstraftaten zum Nachteil von Firmen im In- und Ausland beteiligt zu haben und einen Schaden von rund 1,5 Millionen Euro verursacht zu haben. Bei der sogenannten Business E-Mail Compromise Masche verschicken die Täter betrügerische E-Mails mit gefälschten Rechnungen an Kunden. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der Tatverdächtigen. Die Polizeibeamten vollstreckten sieben Durchsuchungsbeschlüsse bei sechs Tatverdächtigen im Alter zwischen 23 und 41 Jahren. Sie beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, unter anderem elektronische Beweismittel, die nun der Auswertung bedürfen. Die beiden 24 und 30 Jahre alten kamerunischen Staatsangehörigen wurden am Mittwoch (12.03.205) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies die beiden in Justizvollzugsanstalten ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell