Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (12.03.2025) mit einem Schockanruf bei einer über 80-jährigen Frau 100.000 Euro Bargeld erbeutet. Ein unbekannter Mann rief die Seniorin gegen 11.30 Uhr an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er gaukelte der Seniorin vor, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe, bei dem eine Frau zu Tode kam. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern, die Frau davon zu überzeugen, dass sie eine Kaution bezahlen müsse. Die arglose Seniorin hob daraufhin von der Bank 100.000 Euro ab und übergab das Geld gegen 17.00 Uhr an einen unbekannten Abholer. Daraufhin alarmierte die Betrogene die Polizei. Der Abholer ist etwa 175 Zentimeter groß, hat eine schmale Statur und war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten sofort nach dem Abholer, der in der Orplidstraße in ein Auto stieg und in Richtung B27 davonfuhr, trafen ihn aber nicht mehr an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

