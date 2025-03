Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer fährt ohne Fahrerlaubnis und verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren Tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend (11.03.2025) in der Neckartalstraße ereignet hat. Ein 42-jähriger Mann war gegen 19.15 Uhr mit seinem Skoda in der Neckartalstraße Richtung Mühlhausen unterwegs. Als er nach links in die Austraße abbiegen wollte, missachtete er mutmaßlich das Rotlicht und stieß mit der Stadtbahn der Linie U14 zusammen, welche ebenfalls in Richtung Mühlhausen unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurden der 42-jährige Skoda-Fahrer und der 34-jährige Stadtbahnfahrer leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 42-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und einen gefälschten Führerschein mit sich führte. In seinem Skoda fanden die Beamten außerdem mutmaßliches Diebesgut und Einbruchswerkszeug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden.

