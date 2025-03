Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (12.03.2025) einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Bäckerei an der Schloßstraße eingebrochen zu sein. Eine Zeugin beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 02.20 Uhr an der Eingangstür einer Bäckerei rüttelte und alarmierte die Polizei. Als die Polizisten an der Bäckerei eintrafen, flüchtete der 22-Jährige die Schloßstraße aufwärts. Die Beamten verfolgten ihn und nahmen den Tatverdächtigen an der Senefelderstraße vorläufig fest. Dabei entdeckten sie eine größere Menge Münzgeld sowie eine Dose eines Energydrinks die er mutmaßlich aus der Bäckerei gestohlen hatte. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte der 22-Jährige in die Bäckerei indem er die Eingangstür aufdrückte. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

