Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy auf Damentoilette gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Dienstag (11.03.2025) in einer Toilette in einem Einkaufscenter am Mailänder Platz versucht ein Handy zu stehlen. Eine 22 Jahre alte Frau legte ihr Mobiltelefon gegen 19.40 Uhr in der Damentoilette ab. Unmittelbar nach Verlassen der Toilettenanlagen fiel ihr auf, dass sie ihr Handy vergessen hatte. Beim Betreten der Toiletten kam ihr eine unbekannte Frau entgegen, die offenbar das gestohlene Handy dabei hatte. Die 22-Jährige sprach die Unbekannte an und in dem folgenden Gerangel um das Handy gelang es der 22-Jährigen, ihr Mobiltelefon wieder zu bekommen. Die Unbekannte flüchtete mit ihrem Sohn zu Fuß Richtung Parkhaus. Die Diebin war etwa 35 bis 40 Jahre alt, hatte blonde Haare mit einem dunklen Haaransatz. Sie trug einen weißen Kapuzenpullover, darüber eine dunkelblaue Daunenjacke und helle Jeans. Sie führte eine zweite Jacke mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

