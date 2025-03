Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erfolg für Stadt und Polizei Stuttgart - 21-Jährige Autofahrerin mit über 100 Geschwindigkeitsverstößen ermittelt

Stuttgart - Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (07.03.2025) an der Reitzensteinstraße eine 21-Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Geschwindigkeitsverstößen begangen haben soll. Die erfolgreichen Ermittlungen, die zur vorläufigen Festnahme führten, sind durch eine aufmerksame und schnelle Zusammenarbeit zwischen der Verkehrsüberwachung, der Bußgeldstelle und der Verkehrspolizei gelungen. Die Polizei fahndete nach Anfrage der Stadt Stuttgart nach der zunächst unbekannten Frau, die im Zeitraum von Oktober 2024 bis Februar 2025 über 100 Mal die erlaubte Geschwindigkeit überschritten haben soll. Am Freitag bemerkte eine Streife der Motorradstaffel gegen 13.40 Uhr den gesuchten VW Passat mit polnischem Kennzeichen und kontrollierten die Fahrerin. Auf die Frau kommt nun ein Gesamtbußgeld in Höhe von rund 11.700 Euro zu. Zudem erhält sie ein siebenmonatiges Fahrverbot sowie 25 Punkte in Flensburg.

