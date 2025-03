Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuglenkerin vor Kontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 28-jährige Fahrerin eines Audi ist am Mittwoch (12.03.2025) vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Eine Polizeistreife beobachtete gegen 14.00 Uhr wie die 28-Jährige verbotenerweise ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzte. Als die Fahrerin im Bereich der Talstraße/Wangener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, fuhr sie ohne anzuhalten mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Beamte nahmen daraufhin die Verfolgung über die Landhausstraße, Welzheimer Straße und Krauchenweg auf, bis die 28-Jährige mit ihrem Audi schließlich in einer Sackgasse Am Klingenbach zum Stehen kam. Hier flüchtete die Frau zu Fuß weiter, bis sie an der Schönbühlstraße von Beamten vorläufig festgenommen wurde. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 28-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Zeugen und mögliche Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise der Audi-Fahrerin gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei Stuttgart zu wenden.

