POL-S: Zwei Autofahrer bei Frontalzusammenstoß verletzt

Stuttgart-West (ots)

Zwei Autofahrer haben sich am Donnerstagabend (13.03.2025) bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Botnanger Straße/Geißeichstraße leichte Verletzungen zugezogen. Ein 23 Jahre alter Mann fuhr mit seinem BMW kurz nach 21.00 Uhr in der Botnanger Straße Richtung Botnang und wollte an der Kreuzung zur Geißeichstraße nach links Richtung Vaihingen abbiegen. Dabei stieß der BMW mit dem Porsche eines 62-Jährigen zusammen, der in der Botnanger Straße Richtung Stuttgart-West unterwegs war und geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Die Unfallstelle war bis kurz nach 23.00 Uhr gesperrt, es kam lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen.

