FW-PL: Zwei Feuerwehreinsätze innerhalb von 30 Sekunden

Am gestrigen späten Nachmittag gab es für die Feuerwehr zwei Einsätze innerhalb von 30 Sekunden. Zunächst wurden das HLF, die DLK und ein RTW zu einem Verkehrsunfall in die Straße Oestertalstraße alarmiert. Die Alarmierung auf der Wache war kaum zu Ende da wurde der KdoW mit den Löschzügen 1 und 2 zu einem Küchenbrand in die Lenbachstraße alarmiert. Der Führungsdienst entschied sich die DLK von dem Einsatz Verkehrunfall abzuziehen und diese mit zu dem Brandeinsatz fahren zu lassen. Zeitgleich rückten alle Fahrzeuge aus und fuhren ihre Einsatzstellen an.

Verkehrsunfall Oestertalstraße:

Ein PKW war hier auf einen anderen PKW aufgefahren, Insgesamt waren hier drei Verletzte Personen zu versorgen. Neben den alarmierten Rettungsmitteln aus Plettenberg und Attendorn wurde nach ein RTW aus Finnentrop sowie das NEf aus Plettenberg nachgefordert. Die Feuerwehr unterstützte hier den Rettungsdienst, sperrte die Straße und nahm auslaufende Betriebsmittel auf. Einsatzdauer: ca. 1,5 Std.

Küchenbrand Lenbachstraße:

Hier fand die Feuerwehr einen Entstehungsbrand im Bereich der Küche vor, der schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte. Die Drehleiter ging zur Anleiterbereitschaft in Stellung. Nach der Kontrolle mittels Wärmebildkamera und den Lüftungsmaßnahmen konnte auch dieser Einsatz nach ca. einer Std, beendet werden.

