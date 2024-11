Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Mühlhoff - Aufgestauter Bachlauf droht, Haus zu überfluten

Plettenberg (ots)

Am frühen Nachmittag des 19.11. wurde die Feuerwehr mit HLF und Gerätewagen-Logistik zu einem Wohnhaus an der Mühlhoffer Landstraße alarmiert. Hier hatte sich ein Bachlauf an einem unterirdischen Kanaleinlauf unter der L561 aufgestaut. Da das Wasser bereits in eine Garage und den Keller des benachbarten Wohnhauses eingedrungen war, wurden umgehend zwei Tauchpumpen der Feuerwehr eingesetzt, um den Wasserstand zunächst zu verringern. Hierzu wurde zur Unterstützung die freiwillige Löschgruppe Holthausen hinzualarmiert, um mit einer weiteren, größeren Tauchpumpe zu unterstützen. Weil im weiteren Verlauf des Abends und der Nacht mit weiteren Regenfällen zu rechnen war, wurde der Baubetriebshof Plettenberg hinzugerufen, um mit einem Greifbagger den Kanaleinlauf frei zu bekommen. Als diese Maßnahme keine Wirkung zeigte, wurden die Kanalarbeiter, ebenfalls vom städtischen Baubetriebshof, mit dem Spülwagen alarmiert. Mit diesem wurde der Kanal durch einen Revisionsschacht gespült. Hierdurch konnte der Pfropf im Kanal gelöst werden und der Bach wieder ablaufen. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund zwei Stunden. Während der Arbeiten war die Mühlhoffer Landstraße halbseitig und zum Teil voll gesperrt. Im Einsatz waren neben der Feuerwache und der Löschgruppe Holthausen der Baubetriebshof sowie die Polizei.

