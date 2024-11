Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Heizungsdefekt löst Feuerwehreinsatz aus

Plettenberg (ots)

Am Vormittag meldete eine Anwohnerin aus dem Ortsteil Burg schwarz aufsteigenden Rauch aus einem hohen Wohngebäude. Durch dieses Meldebild alarmierte der Disponent die Feuerwehr Plettenberg gemäß der sog. Alarm - und Ausrückeordnung. Als die Feuerwache an der Einsatzstelle eintraf bestätigte sich die Meldung der Rauchentwicklung. Umgehend wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um den Dachbereich zu erkunden. Parallel dazu lief die Erkundung im Gebäude sowie um das Gebäude herum. Direkt zu Beginn lies der Einsatzleiter einen Einsatz mit Bereitstellung für die Drehleiter aufbauen, um schnell Wasser abgeben zu können. Die Gesamterkundung ergab, dass der schwarze Rauch aus einem Schornstein kam und kein Schadenfeuer auf dem Dach auszumachen war. Die Kräfte der Feuerwache und der Löschgruppe Selscheid verschafften sich Zutritt zum Heizungsraum. Im Heizungsraum konnte durch einen im Erstberuf als Gas - Wasserinstallateur ausgebildeten Mitarbeiter Feuerwache ein technischer Defekt an der Heizung ausgemacht werden. Die Heizung wurde ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert. Alle Einsatzmaßnahmen konnten zurückgefahren werden. Personenschaden gab es nicht. Nach ca. 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Im Einsatz waren: Die Feuerwache mit KdoW, HLF, DLK und RTW sowie die Löschgruppen Stadtmitte, Ohle, Selscheid, Eiringhausen und Landemert. Ebenso war die Polizei vor Ort.

