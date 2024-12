Feuerwehr Frankfurt am Main

Ab kommendem Fahrplanwechsel, am 15. Dezember 2024, wird die U-Bahnlinie U5 planmäßige Stopps an der Feuerwehrstraße einlegen - denn die Bus- und Bahnstation Gießener Straße wird von der Stadt Frankfurt am Main in Feuerwehrstraße umbenannt. Bereits am 3. Dezember 2024 enthüllte die Frankfurter Feuerwehr im Beisein von Stadträtin Annette Rinn, Dezernentin für Ordnung, Sicherheit und Brandschutz, und Stadtrat Wolfgang Siefert, Dezernent für Mobilität, "ihre" neue Haltestellenbeschilderung. "Als Stadt Frankfurt am Main war es uns ein Anliegen, die Station, die sich unmittelbar vor der Feuer- und Rettungswache 1 befindet, zum 150. Geburtstag der Berufsfeuerwehr umzubenennen. Dies ist der Halt für unsere Feuerwehr, die Tag und Nacht unsere Stadt beschützt," so Brandschutzdezernentin Rinn. Mobilitätsdezernent Siefert betont: "Mit dem neuen Stationsnamen möchten wir anlässlich des 150-jährigen Jubiläums ein Zeichen setzen - zum Dank für das große Engagement und die gute, existentiell wichtige Arbeit der Feuerwehr Frankfurt. Als Mobilitätsdezernent bedanke ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen von der Feuerwehr außerdem für den konstruktiven Austausch. Es ist mir ein Anliegen, die Anforderungen der Rettungsdienste immer in unsere Verkehrsplanungen mit einzubeziehen."

Prof. Dr.-Ing. Tom Reinhold, Geschäftsführer der städtischen Nahverkehrsgesellschaft traffiQ, ergänzt: "Die Idee, den Namen der Station Gießener Straße in Feuerwehrstraße zu ändern, haben wir gerne unterstützt. Eine schöne Möglichkeit die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr zu würdigen!" Markus Röck, kommissarischer Amtsleiter und Direktor der Branddirektion, konstatiert: "Die Umbenennung in Feuerwehrstraße ist mehr als nur ein symbolischer Akt; sie ist ein starkes Zeichen der Wertschätzung für unsere Aufgabe und steigert unsere Sichtbarkeit in der Stadt. Hier an diesem Standort in der Feuerwehrstraße soll in Zukunft unser Feuerwehr-Campus weiterentwickelt werden. Die Feuerwehr als Gemeinschaft steht für Solidarität, Schutz und bedingungslose Hilfe zu jeder Zeit. Die Benennung der Haltestelle ist ein Geschenk an unsere Feuerwehr und ein Symbol, das weit über das Jubiläumsjahr hinaus Bestand haben wird."

Die Station Gießener Straße, zukünftig Feuerwehrstraße, wird von der U-Bahnlinie U5 (Preungesheim - Konstablerwache - Hauptbahnhof), und, in Richtung Westen, von der Metrobuslinie M34 (Bornheim Mitte - Gallus Mönchhofstraße) im dichten Takt bedient. Beide Linien sind, so wie die Feuerwehr, täglich rund um die Uhr im Einsatz, wobei die U-Bahn "unter der Woche" von der schienennahen Nachtbuslinie N5 ersetzt wird.

