POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Dötlingen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Nachdem am Mittwoch, 01. Mai 2024, in zwei Häuser im Stadtgebiet von Delmenhorst eingebrochen wurde, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. In der Tannenbergstraße haben Kriminelle in der Zeit von 10:30 bis 12:30 Uhr eine Tür eines Reihenhauses aufgehebelt und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Hier entwendeten sie Schmuck und Bargeld. ...

