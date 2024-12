FW-F: Kellerbrand in Pflegeheim im Gutleutviertel - keine Verletzten

Frankfurt am Main (ots) - Am 28.11.2024 gegen 17:30 Uhr wurde der Notruf 112 getätigt, da sich eine Person unter einem Bus befindet. Der Unfall ereignete sich in Bornheim an der Ecke Saalburgstraße und Neebstraße. Eine Frau geriet unter einen fahrenden Bus und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr begann nach Eintreffen sofort mit der Rettung. Dazu wurde der Bus angehoben und die Frau konnte befreit werden. Sie wurde schwer verletzt an den Rettungsdienst übergeben und in ein ...

mehr