LPI-J: Vermeintlicher Anruf einer Bank

Apolda (ots) - In der Nacht vom 09.03.2025 zum 10.03.2025 wurde in der Alexanderstraße in Apolda ein grauer 3er BMW Kombi beschädigt. Das Fahrzeug wurde dort durch seine 28-Jährige Besitzerin geparkt. Am nächsten Tag musste sie leider feststellen, dass ihr Auto vorne links beschädigt wurde. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

mehr