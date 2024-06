POL-OG: Kehl - Besitzer eines Mountainbikes gesucht

Lahr (ots) - Am frühen Montagmorgen hebelten bisher unbekannte Täter in einer Tankstelle in der Freiburger Straße die Eingangsschiebetür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Der dort befindliche Tresor wurde entwendet und in einen schwarzen Audi A4 verladen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die am Fahrzeug angebrachten Kfz-Kennzeichen wurden zuvor im Bereich Lahr gestohlen. In dem ...

