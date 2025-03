Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt - 2 Jahre Gefängnis

Apolda (ots)

Am gestrigen Dienstag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Afghanen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, da er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Auf Urteil und Beschluss vom Amtsgericht Weimar muss der junge Mann nun die nächsten zwei Jahre seine Zeit in der Vollzugsanstalt in Arnstadt absitzen.

