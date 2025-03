Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Weimar (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag bis zum Dienstagmorgen kam es in der Röhrstraße zu einem Unfall. Der graue VW Passat eines 39-jährigen Weimarers parkte zu dieser Zeit am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 39. Der Unfallverursacher stieß mit seinem weißen Fahrzeug gegen die vordere linke Fahrzeugseite des VW und flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Angaben zur Unfallzeit bzw. zum Unfallfahrzeug / -fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0, per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

