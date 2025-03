Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Rot gefahren - ein Leichtverletzter

Weimar (ots)

Am Dienstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Nohra, im Kreuzungsbereich der B85 / Kreisstraße 503. Der 39-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr die B85, aus Richtung Autobahn kommend, in Fahrtrichtung Nohra. Ein 68-jähriger Transporter-Fahrer befuhr die K 503, aus Richtung Obergrunstedt kommend. Trotz roter Lichtzeichenanlage fuhr der Sattelzug über die Kreuzung und kollidierte dort mit dem bei Grün gefahrenen Transporter. Der 68-Jährige verletzte sich leicht. Er wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 15.000 Euro, wobei der Transporter nicht mehr fahrbereit war. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich halbseitig gesperrt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens waren verkehrsregulierende Maßnahmen erforderlich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell