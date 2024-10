Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte Täter versuchen Citroen Jumper zu entwenden

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Unbekannte Täter scheiterten am Versuch, einen Citroen Jumper zu entwenden. Das Fahrzeug stand auf der Püttstraße. Gegen Mitternacht am Dienstag (29. Oktober) schlugen die Unbekannten ein Fenster ein und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum, wo sie das Zündschloss ausbauten und die Verkleidung unterhalb des Lenkrads beschädigten.

