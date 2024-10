POL-HS: Fahrrad aus Kfz gestohlen

Wegberg (ots) - Am frühen Montagmorgen (28. Oktober) kam es um 2.10 Uhr zu einem Einbruch auf einem Firmengelände in der Friedrich-List-Allee. Ein unbekannter Täter hebelte ein Fenster auf und drang in den Bürocontainer ein. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter war augenscheinlich männlich, schlank und trug eine grün schimmernde Jacke. Haben Sie zum Tatzeitpunkt ...

