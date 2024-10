POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Hückelhoven-Doveren (ots) - Aufgrund einer Videoüberwachung konnte eine Sachbeschädigung an einem Wohnhaus an der Hetzerather Straße aufgezeichnet werden. Ein bislang unbekannter Täter riss am Freitag (25. Oktober), gegen 14.33 Uhr, eine Pflanze aus einem Blumentopf und warf diese gegen die Eingangstür des Hauses. Dadurch entstand ein Sachschaden an der Haustür. Der Täter war männlich, trug eine beige Kappe mit ...

mehr