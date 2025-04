Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Goldschmiede - Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Am Mittwochmorgen (23.04.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Goldschmiede in der Goswin-de-Nickel-Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich gegen 06:20 Uhr mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Geschäft und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob sie dabei Beute machten, ist derzeit noch unklar.

Ein Zeuge gab an, dass ihm bereits kurz nach 06:00 Uhr ein schwarzer SUV ohne Kennzeichen in der nahegelegenen Rathausstraße aufgefallen sei. Das Fahrzeug sei durch die Ortslage Koslar gefahren und schließlich in die Goswin-de-Nickel-Straße abgebogen. Wenig später beobachtete der Zeuge, wie eine dunkel gekleidete männliche Person vor der Goldschmiede postierte, sich auffällig umsah und in Bewegung blieb. Kurz darauf traten zwei weitere Männer aus dem Geschäft. Die drei Personen stiegen in den SUV und entfernten sich vom Tatort. Die drei Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 20 Jahre alt - dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern oder dem schwarzen SUV ohne Kennzeichen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell