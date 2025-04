Polizei Düren

POL-DN: Radfahrerin bei Verkehrsunfall im Kreisverkehr leicht verletzt

Langerwehe (ots)

Am Mittwoch (23.04.2025) kam es im Bereich des Kreisverkehrs Hauptstraße / Am vorderen Steinchen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 59-jährige Frau aus Langerwehe gegen 07:30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Kreisverkehr aus Fahrtrichtung B264 kommend. Sie beabsichtigte, diesen an der zweiten Ausfahrt geradeaus zu verlassen. Zeitgleich fuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Langerwehe, aus der Straße Am vorderen Steinchen in den Kreisverkehr ein.

Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad, wobei die Radfahrerin zu Fall kam. Die Pkw-Fahrerin gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, die Radfahrerin übersehen zu haben.

Die 59-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt und anschließend entlassen. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell