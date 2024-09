Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Raser und Drängler im Berufsverkehr unterwegs....

St. Ingbert (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 56 jähriger BMW-Fahrer die BAB 6 in Richtung Mannheim. Während dieser gerade einen Überholvorgang von mehreren LKW vollzog, näherte sich von hinten ein Mercedes-Fahrer und nötigte den 56-jährigen duch dichtes Auffahren und ständiges Aufblenden mit der Lichthupe seinen Überholvorgang abzubrechen und ihm Platz zu machen. Dieses Fahrverhalten soll der Mercedes-Fahrer fortgesetzt haben, wobei es zu weiteren Nötigungen gekommen sein soll. Ebenso überholte der 46-Jährige mehrmals verbotswidrig andere Verkehrsteilnehmer rechts. Die Autobahnpolizei sucht nun Zeugen bzw. weitere Geschädigte, die sich an diesen Vorfall erinnern können.

