Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Mackensenstraße;

Tatzeit: zwischen 18.01.2025, 08.00 Uhr, und 01.02.2025, 13.30 Uhr;

Dass Unbekannte in ihr Haus eingebrochen waren musste eine Frau in Gronau feststellen, als sie am Samstag aus dem Urlaub heimkehrte. Die Täter hatten ein Wintergartenfenster aufgehebelt, um in das Innere des Objekts an der Mackensenstraße zu kommen. Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die in den letzten zwei Wochen im Bereich der Mackensenstraße etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell